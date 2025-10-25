Morto Mauro Di Francesco Jerry Calà | Un colpo al cuore

" Ciao Maurino. Quante risate, quante scene insieme, quanta vita condivisa sul set e fuori. Te ne vai in silenzio, ma lasci dietro di te un ricordo enorme e un affetto che non si spegnerà mai. Buon viaggio amico mio ". Con queste parole Jerry Calà ricorda Mauro Di Francesco, attore simbolo della commedia italiana degli anni ’80, scomparso oggi all’età di 74 anni. Il cordoglio di Jerry Calà. Intervistato dall’ ANSA, Calà si mostra ancora sotto choc: "Sono ancora qua che non ci credo, sono costernato anche perché non sapevo che la sua malattia e che fosse ricoverato in ospedale. Questa notizia mi è giunta con un colpo al cuore, veramente ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morto Mauro Di Francesco, Jerry Calà: "Un colpo al cuore"

