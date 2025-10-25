Morto Mauro Di Francesco Jerry Calà sotto choc | Sono ancora qua che non ci credo
Il cinema italiano piange Mauro Di Francesco, aveva 74 anni. Un dolore autentico, una ferita improvvisa. Tutto il mondo dello spettacolo italiano è in lutto per la morte di Mauro Di Francesco, attore e cabarettista simbolo della commedia italiana degli anni ’80. Aveva 74 anni. A ricordarlo con voce rotta è l’amico di sempre Jerry Calà, che all’ANSA ha affidato un ricordo pieno di emozione: «Sono ancora qua che non ci credo, sono costernato anche perché non sapevo della sua malattia né che fosse ricoverato in ospedale. Questa notizia mi è giunta con un colpo al cuore, veramente». «Eravamo cresciuti insieme» – l’amicizia nata al Derby. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
