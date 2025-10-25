Morto Marco Ghigliani l’ad di La7 l’addio di Mentana | Ha lavorato fino a ieri

Marco Ghigliani, amministratore delegato di La7 dal 2013, è morto oggi 25 ottobre 2025, a Roma, all'età di 60 anni, a causa di una grave malattia. Una figura poco conosciuta al grande pubblico, ma centrale nella costruzione dell'identità editoriale di una delle emittenti più seguite del panorama televisivo nazionale. Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana ha voluto ricordarlo con parole cariche di emozione sui propri canali social: "Non lo conoscevate, forse, ma questo signore ha guidato La7 come amministratore delegato per tanti anni, fino a ieri, fino al suo ultimo giorno di vita. Di tutti quelli che se ne vanno si dice, per rispetto, che lasciano un grande vuoto.

