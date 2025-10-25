Marco Ghigliani, amministratore delegato de La7, è morto stamattina a Roma all'età di 60 anni. Dai vertici dell'emittente arriva la nota in ricordo del numero uno: " Anni nei quali ha sempre messo a disposizione dell'azienda la sua professionalità con straordinaria dedizione, passione e amore per il proprio lavoro, contribuendo in modo significativo al buon funzionamento di tutte le strutture, alla crescita e al successo della rete ". Tutti, l'editore Urbano Cairo, il direttore di rete Andrea Salerno, il direttore del Tg La7 Enrico Mentana, conduttori, giornalisti e dipendenti hanno espresso " le più sentite condoglianze e si stringono con affetto intorno alla moglie Simona, ai figli Bruno e Giorgio e a tutta la famiglia ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto Marco Ghigliani, dal 2012 guidava La7