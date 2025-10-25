Morto Marco Ghigliani amministratore delegato di La7

È morto Marco Ghigliani, amministratore delegato di La7 dal 2012. Aveva 60 anni. «Di tutti quelli che se ne vanno si dice – per rispetto – che lasciano un grande vuoto. Per Ghigliani è solo la pura verità. Se ne va un dirigente sobrio, attento, che ha guidato tutti i nostri protagonismi verso risultati condivisi. Ma se ne va anche un amico, vero», ha scritto su Facebook Enrico Mentana, direttore del Tg La7. «Ha sempre messo a disposizione dell’azienda la sua professionalità con straordinaria dedizione, passione e amore per il proprio lavoro, contribuendo in modo significativo al buon funzionamento di tutte le strutture, alla crescita e al successo della rete», sottolineano sui profili social dell’emittente l’editore Urbano Cairo e il direttore di rete Andrea Salerno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

