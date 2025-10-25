Morto l’attore Franco Mari il Rupert Sciamenna di Maccio Capatonda

Ascoltitv.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ morto a 78 anni l’attore Franco Mari, attivo inizialmente nel settore alberghiero e successivamente divenuto attore negli anni ottanta con piccole parti in film . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it

