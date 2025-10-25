Morto l’attore Franco Mari è stato Rupert Sciamenna con Maccio Capatonda
Nel giorno della morte di Maurino Di Francesco, arriva un’altra triste notizie per il mondo dello spettacolo. È morto all'età di 83 anni l'attore e comico Franco Mari, noto per il personaggio di Rupert Sciamenna e protagonista di tanti sketch con Maccio Capatonda e Herbert Ballerina. "Purtroppo il mitico Rupert Sciamenna ci ha lasciati", ha annunciato Ballerina sui social postando una foto dal set di 'Natale al cesso'. "Erano i miei inizi, e sono felice di averli vissuti insieme a lui. Franco era il più giovane di noi, anche se sembrava il più 'vecchio' del mondo, con quella sua eleganza strana e quella voce assurda". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il mondo del cinema piange l'attore morto a Roma a 74 anni - facebook.com Vai su Facebook
Morto l'attore Remo Girone, indimenticato Tano Cariddi ne La Piovra. Aveva 76 anni, ed è scomparso improvvisamente nella casa di Monaco in cui viveva con la moglie Vittoria. Era nato il primo dicembre 1948 ad Asmara, in Eritrea #ANSA - X Vai su X
Morto Franco Mari, Rupert Sciamenna degli sketch di Maccio - Franco Mari, attore e comico milanese scomparso a 78 anni, è ricordato per il suo iconico personaggio Rupert Sciamenna ... Da lascimmiapensa.com
Franco Mari, morto l'attore comico: fu Rupert Sciamenna negli sketch di Maccio Capatonda - È morto all'età di 83 anni l'attore e comico Franco Mari, noto per il personaggio di Rupert Sciamenna e protagonista di tanti sketch con Maccio Capatonda e ... Lo riporta msn.com
Rupert Sciamenna (Franco Mari) è morto: il commosso saluto di Herbert Ballerina al comico - Ad annunciare la sua scomparsa è stato Luigi Luciano diventato famoso con il nome di Herbert Ballerina. Scrive today.it