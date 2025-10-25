Morto l’attore Franco Mari è stato Rupert Sciamenna con Maccio Capatonda

Nel giorno della morte di Maurino Di Francesco, arriva un’altra triste notizie per il mondo dello spettacolo. È morto all'età di 83 anni l'attore e comico Franco Mari, noto per il personaggio di Rupert Sciamenna e protagonista di tanti sketch con Maccio Capatonda e Herbert Ballerina. "Purtroppo il mitico Rupert Sciamenna ci ha lasciati", ha annunciato Ballerina sui social postando una foto dal set di 'Natale al cesso'. "Erano i miei inizi, e sono felice di averli vissuti insieme a lui. Franco era il più giovane di noi, anche se sembrava il più 'vecchio' del mondo, con quella sua eleganza strana e quella voce assurda". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

