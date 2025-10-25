Morto il bambino di 10 anni caduto dal quinto piano a Trapani la madre in casa e la corsa sul balcone

Non ce l’ha fatta il bambino di dieci anni caduto ieri sera, venerdì 24 ottobre, dal balcone della sua abitazione a Trapani, in via Pantelleria. Il piccolo è morto all’ospedale dei Bambini “Di Cristina” di Palermo, dove era stato trasferito nella notte dopo un intervento d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. IL bambino è precipitato dal balcone al quinto piano del palazzo in cui viveva con la famiglia. In casa c’era la madre. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Il piccolo, figlio unico, soffriva di una forma complessa di disturbo dello spettro autistico. 🔗 Leggi su Open.online