Morto Gigi Martini un pezzo di noi va via per sempre

È scomparso all'età di 31 anni Luigi Nicolas Martini, per tutti Gigi, attore e content creator romano. A dare la tragica notizia sono stati i The CereBros, collettivo comico con cui collaborava da tempo. La causa della morte un tumore al cervello, malattia da cui era affetto da tempo e che aveva deciso di non nascondere. Ne parlava infatti con ironia e leggerezza sui social. “Oggi un pezzo di noi va via per sempre”, hanno scritto i The CereBros in un post su Instagram. In tanti, sui social, gli hanno voluto dare un ultimo saluto ricordandolo come “un gigante buono, un talento puro ” capace di far ridere senza mai perdere autenticità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Morto Gigi Martini, "un pezzo di noi va via per sempre"

