Morto Franco Mari era il Rupert Sciamenna nei video di Maccio Capatonda
È morto a 78 anni l'attore che era stato protagonisti dei rivoluzionari trailer di Mai Dire Gol ideati da Maccio Capatonda. A dare l'annuncio della scomparsa è stato Herbert Ballerina: ""Non lo capivamo, ma avevamo cambiato qualcosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
è morto franco castrezzati, il sindacalista che il 28 maggio del 1974 stava parlando sul palco di piazza della Loggia, a Brescia, quando scoppiò la bomba fascista che fece 8 morti e 102 feriti. il ricordo di @radiondadurto https://radiondadurto.org/2025/10/14/bre - X Vai su X
