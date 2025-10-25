Morto Franco Mari era il Rupert Sciamenna nei video di Maccio Capatonda

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 78 anni l'attore che era stato protagonisti dei rivoluzionari trailer di Mai Dire Gol ideati da Maccio Capatonda. A dare l'annuncio della scomparsa è stato Herbert Ballerina: ""Non lo capivamo, ma avevamo cambiato qualcosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

