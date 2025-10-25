Morto a 83 anni Franco Mari il Rupert Sciamenna di Maccio Capatonda

(Adnkronos) – E' morto a 83 anni l'attore e comico Franco Mari. Per il grande pubblico era noto soprattutto per il personaggio di Rupert Sciamenna, protagonista di innumerevoli e celebri sketch con Maccio Capatonda ed Herbert Ballerina. Ed è lo stesso Ballerina (all'anagrafe Luigi Luciano) a dare l'annuncio della scomparsa con un commosso post sui . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com