Morto a 83 anni Franco Mari il Rupert Sciamenna di Maccio Capatonda
(Adnkronos) – E' morto a 83 anni l'attore e comico Franco Mari. Per il grande pubblico era noto soprattutto per il personaggio di Rupert Sciamenna, protagonista di innumerevoli e celebri sketch con Maccio Capatonda ed Herbert Ballerina. Ed è lo stesso Ballerina (all'anagrafe Luigi Luciano) a dare l'annuncio della scomparsa con un commosso post sui . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
