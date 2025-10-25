Morto a 7 anni nell' incidente il commovente addio al piccolo Rayan

Dopo il giorno della ricostruzione dell'incidente stradale da parte del padre, è quello del dolore per Rayan Murrizi, il bimbo di sette anni che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto mercoledì sera lungo la Porrettana, all'altezza di Lovoleto.Il papà: “Ho sterzato per evitare una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Kevin Bonaldo, morto a 25 anni per un malore durante la corsa. Papà Roberto: «Mio figlio era sano» - facebook.com Vai su Facebook

Bimbo di 7 anni morto nell’incidente a Bologna, la sindaca di Minerbio: “Strada pericolosa, serve un velox” - Minerbio (Bologna), 23 ottobre 2025 – Dopo la tragedia di ieri sera sulla Porrettana a Granarolo, dove ha perso la vita un bambino di 7 anni, Rayan Murrizi, a seguito di un incidente stradale, la sind ... Scrive msn.com

Rayan Murrizi morto a 7 anni nell'incidente a Granarolo: «Amava il calcio e le due sorelline, una nata da poco» - Rayan è morto nello scontro frontale sulla Porrettana tra l'auto guidata dal padre e un 20enne neopatentato: le indagini per omicidio stradale per ricostruire la dinamica e se il bambino avesse la cin ... Segnala msn.com

Rayan Murrizi morto a 7 anni in uno scontro frontale tra due auto: «Aveva la cintura allacciata ma senza il seggiolino» - Un impatto violentissimo lungo la Porrettana, nel Bolognese, le auto distrutte nei campi e una vita spezzata a soli sette anni. Segnala msn.com