Ilgiornaleditalia.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mauro Di Francesco è morto a Roma a 74 anni. Tra i tanti momenti cinematografici di cui lo ricorderemo sempre protagonista, restano celebri alcuni momenti tratti da "Sapore di mare 2" Mauro Di Francesco si è spento dopo 70 anni di carriera cinematografica. Il suo volto inconfondibile rimarrà. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Di Francesco, le scene cult in "Sapore di mare 2" e la battuta più celebre degli anni '80: "Alina sei andata via? E chi se ne frega!" - 3 FRAME

