Morta la star di TikTok Emman Atienza suicida a 19 anni | Condivideva sui social i problemi di salute mentale

È morta a 19 anni Emman Atienza, giovane Tik Toker figlia dell'attore filippino Kim Atienza. Deadline.com fa sapere che la ragazza si è tolta la vita nella casa di famiglia a Los Angeles. Sui social i genitori la omaggiano raccontando: "Non aveva paura di condividere il suo percorso con i problemi di salute mentale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

