Morta la Regina Madre di Thailandia Sirikit | aveva 93 anni

25 ott 2025

L’ex regina di Thailandia Sirikit, madre del sovrano in carica Vajiralongkorn e moglie del monarca più longevo nella storia della nazione, è morta a 93 anni. Lo ha reso noto il Palazzo in una nota. Molto amata dal popolo, la Regina Madre era stata in gran parte assente dalla vita pubblica negli ultimi anni a causa del deterioramento della salute. Addio Sirikit, morta la Regina Madre di Thailandia. Ad annunciare la morte della Regina Madre della Thailandia, Sirikit, è stata una nota di Palazzo: “Le condizioni di sua maestà sono peggiorante fino a venerdì ed è morta alle 21:21 nell’ospedale Chulalongkorn a 93 anni “, si legge nel documento. 🔗 Leggi su Dilei.it

