Morta la Regina Madre di Thailandia Sirikit | aveva 93 anni

L’ex regina di Thailandia Sirikit, madre del sovrano in carica Vajiralongkorn e moglie del monarca più longevo nella storia della nazione, è morta a 93 anni. Lo ha reso noto il Palazzo in una nota. Molto amata dal popolo, la Regina Madre era stata in gran parte assente dalla vita pubblica negli ultimi anni a causa del deterioramento della salute. Addio Sirikit, morta la Regina Madre di Thailandia. Ad annunciare la morte della Regina Madre della Thailandia, Sirikit, è stata una nota di Palazzo: “Le condizioni di sua maestà sono peggiorante fino a venerdì ed è morta alle 21:21 nell’ospedale Chulalongkorn a 93 anni “, si legge nel documento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Morta la Regina Madre di Thailandia, Sirikit: aveva 93 anni

Altri contenuti sullo stesso argomento

E' morta dopo quasi un mese di ospedale Monica Ducoli, la professoressa di Breno che il 20 settembre era caduta da un sentiero al Pian della Regina di Cevo. Aveva 58 anni - facebook.com Vai su Facebook

È morta a 93 anni l’ex regina Sirikit della Thailandia - Venerdì è morta a Bangkok a 93 anni la regina madre Sirikit, moglie dell’ex re della Thailandia Bhumibol Adulyadej (Rama IX), morto nel 2016, e madre dell’attuale re Maha Vajiralongkorn (Rama X). Lo riporta ilpost.it

Morta la Regina Madre di Thailandia, Sirikit: aveva 93 anni - La Regina Madre di Thailandia, Sirikit, è morta a 93 anni a causa di un’infezione al sangue: sin dagli anni ’60, aveva rivoluzionato il Paese ... Riporta dilei.it

È morta a 93 anni la regina madre di Thailandia Sirikit - L'ex regina di Thailandia Sirikit, madre del sovrano in carica Vajiralongkorn e moglie del monarca più longevo nella storia della nazione, è morta a 93 anni. Si legge su msn.com