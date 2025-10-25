Morta in ospedale la 25enne investita da un pullman a Palermo
E’ morta la 25enne investita dal pullman a Palermo in via Buonriposo. Le condizioni erano gravi ed è deceduta nell’ospedale Buccheri La Ferla dove era stata portata in codice rosso. Si chiamava Grace Opoku ed era un’immigrata. Ai soccorritori del 118, i primi a lanciare l'allarme, era stato detto che la giovane donna fosse incinta. I medici dell’ospedale Buccheri La Ferla hanno accertato che. 🔗 Leggi su Feedpress.me
