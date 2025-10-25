Morta in ospedale la 25enne investita da un pullman a Palermo

Feedpress.me | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ morta la 25enne investita dal pullman a Palermo in via Buonriposo. Le condizioni erano gravi ed è deceduta nell’ospedale Buccheri La Ferla dove era stata portata in codice rosso. Si chiamava Grace Opoku ed era un’immigrata. Ai soccorritori del 118, i primi a lanciare l'allarme, era stato detto che la giovane donna fosse incinta. I medici dell’ospedale Buccheri La Ferla hanno accertato che. 🔗 Leggi su Feedpress.me

morta in ospedale la 25enne investita da un pullman a palermo

© Feedpress.me - Morta in ospedale la 25enne investita da un pullman a Palermo

Argomenti simili trattati di recente

morta ospedale 25enne investitaMorta in ospedale 25enne investita da un pullman a Palermo - Le condizioni erano gravi ed è deceduta nell'ospedale Buccheri La Ferla dove era stata portata in codice rosso. Segnala ansa.it

morta ospedale 25enne investitaDonna incinta investita da un pullman a Palermo, 25enne ricoverata in gravissime condizioni - Una donna incinta di 25 anni è stata investita da un pullman a Palermo. Da fanpage.it

morta ospedale 25enne investitaDonna incinta investita da un pullman: la 25enne è gravissima - Una donna di 25 anni, incinta, è stata investita nella mattinata di sabato 25 ottobre da un pullman di linea extraurbana mentre si trovava a piedi in via Buonriposo a ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Morta Ospedale 25enne Investita