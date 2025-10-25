Morris Pagniello e Justin Davis in tribuna per assistere a Messina-CastrumFavara

C’è fermento in vista della partita Messina-CastrumFavara, in programma domenica (fischio d’inizio ore 15.00) allo stadio “Franco Scoglio”, valida per la 9^ giornata del campionato di serie D. Sarà la prima con i tribuna Morris Pagniello e Justin Davisi, rappresentanti del gruppo Racing City. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Tcf Tv. . Il Messina cambia maglia, nuovo sponsor tecnico Domani sera sbarcheranno a Messina Justin Davis e Morris Pagniello che sabato pomeriggio, in un incontro riservato ai giornalisti a Villa Pulejo, presenteranno piccole e grandi novità del futuro nuovo - facebook.com Vai su Facebook

Il Messina sta preparando la sfida interna delle 14:30 di domenica contro la CastrumFavara. Una eventuale vittoria azzererebbe il -14. Attesi nelle prossime ore in città Justin Davis e Morris Pagniello. Ninni Corda dovrebbe essere il direttore tecnico della Raci - X Vai su X

“In occasione della gara ACR Messina vs Castrum Favara in programma alle ore 15:00, il Racing City Group, nelle persone di Morris Pagniello e Justin Davis, si presenterà ... - “In occasione della gara ACR Messina vs Castrum Favara in programma alle ore 15:00, il Racing City Group, nelle persone di Morris Pagniello e Justin Davis, si presenterà ufficialmente a tutti i tifosi ... Scrive messinamagazine.it

Attesa per l’arrivo a Messina di Davis e Pagniello. Tanti appuntamenti in agenda - Il Messina è riuscito a mantenere la propria imbattibilità in trasferta, ottenendo un’altra iniezione di fiducia anche in una domenica in cui la squadra è stata oggettivamente meno brillante che nel r ... Secondo messinasportiva.it

ACR Messina, Pagniello e Davis arrivano in città: c’è la data. Subito qualche svincolato? E sui possibili ingressi societari… - Aperte le buste, e in attesa di ottemperare agli impegni economici e definire la situazione societaria, la città di Messina aspetta pure l’arrivo di Morris Pagniello e Justin Davis in persona. Riporta strettoweb.com