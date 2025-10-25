Morganti | Assurdo il divieto E Massi invita i sindaci esclusi

Ilrestodelcarlino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente stadio per i residenti di Colli del Tronto, Castorano, Castignano, Cossignano, Carassai, Montalto delle Marche e Montedinove. Cresce il malcontento nei Comuni della Vallata del Tronto per la linea tracciata dalla Questura di Ascolidi vietare l’accesso allo stadio in occasione del derby Ascoli-Sambenedettese e della successiva gara di Coppa Italia di Serie C, in programma mercoledì 29 ottobre a San Benedetto ad alcuni residenti della Vallata. Dopo l’intervento del neo consigliere regionale Andrea Cardilli, che ha espresso le sue perplessità, anche il successore, il sindaco facente funzioni di Colli del Tronto, Luca Morganti, torna sulla vicenda, esprimendo delusione e amarezza per una decisione giudicata ‘incomprensibile e penalizzante per l’intera comunità’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

morganti assurdo il divieto e massi invita i sindaci esclusi

© Ilrestodelcarlino.it - Morganti: "Assurdo il divieto". E Massi invita i sindaci esclusi

Altre letture consigliate

morganti assurdo divieto massiMorganti: "Assurdo il divieto". E Massi invita i sindaci esclusi - "Non comprendiamo le motivazioni di questo divieto – ha dichiarato Morganti –, escludere i nostri cittadini ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Morganti Assurdo Divieto Massi