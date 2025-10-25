Niente stadio per i residenti di Colli del Tronto, Castorano, Castignano, Cossignano, Carassai, Montalto delle Marche e Montedinove. Cresce il malcontento nei Comuni della Vallata del Tronto per la linea tracciata dalla Questura di Ascolidi vietare l’accesso allo stadio in occasione del derby Ascoli-Sambenedettese e della successiva gara di Coppa Italia di Serie C, in programma mercoledì 29 ottobre a San Benedetto ad alcuni residenti della Vallata. Dopo l’intervento del neo consigliere regionale Andrea Cardilli, che ha espresso le sue perplessità, anche il successore, il sindaco facente funzioni di Colli del Tronto, Luca Morganti, torna sulla vicenda, esprimendo delusione e amarezza per una decisione giudicata ‘incomprensibile e penalizzante per l’intera comunità’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Morganti: "Assurdo il divieto". E Massi invita i sindaci esclusi