Monza troppo forte | la Reggiana cade per 3-1 Martedì arriva il Modena

Reggio Emilia, 25 ottobre 2025 – Ci ha provato, a tratti, nel primo tempo, ma una Reggiana rimaneggiata si è dovuta inchinare alla superiorità di un Monza che ha giocatori di tutt'altro spessore, perdendo per 3-1. Si ferma a tre la striscia positiva di risultati. Pronti, via, e Mota segna dopo un rimpallo tra Rover e Mendicino. Novakovich trova il primo gol reggiano di test facendo 1-1, ma poco dopo Izzo la mette all'incrocio per il 2-1. Poco prima della pausa ecco il 3-1 che chiude i giochi: ancora sfortunato Rover nel perdere una palla in uscita, e il portoghese Mota fa doppietta col tris dei brianzoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
