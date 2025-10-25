Montopoli | ufficiale l' adesione a ' Stop alla guerra' del Gruppo Nazionale Nidi e Scuole d' infanzia

Ogni guerra è una guerra contro i bambini e le bambine per questo l'amministrazione comunale di Montopoli in Val d'Arno, insieme alle cooperative sociali Arnera e Il Simbolo che gestiscono i nidi d'infanzia comunali, ha aderito all'appello Stop alla guerra del Gruppo Nazionale Nidi e Scuole. 🔗 Leggi su Pisatoday.it