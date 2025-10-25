Montoggio la piazza senza nome diventa piazza Matteotti | Foto

Ilsecoloxix.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sant’Olcese il ponte di Arvigo intitolato alla staffetta partigiana, Stefanina Moro: “Un legame con la memoria”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

montoggio la piazza senza nome diventa piazza matteotti foto

© Ilsecoloxix.it - Montoggio, la piazza senza nome diventa piazza Matteotti | Foto

Altri contenuti sullo stesso argomento

montoggio piazza senza nomeMontoggio, la piazza senza nome diventa piazza Matteotti - A Sant’Olcese il ponte di Arvigo intitolato alla staffetta partigiana, Stefanina Moro: “Un legame con la memoria” ... Come scrive ilsecoloxix.it

montoggio piazza senza nomeMontoggio dedica una piazza a Matteotti, Salis: "Fascismo causato dall'indifferenza" - La sindaca della città metropolitana ha scoperto la targa e ricordato il deputato socialista ucciso dai fascisti nel 1924 ... Riporta genovatoday.it

montoggio piazza senza nomeDoppia inaugurazione, piazza Matteotti a Montoggio e ponte Stefanina Moro a Sant'Olcese - Sabato mattina di doppia inaugurazione nell'entroterra di Genova: dapprima l'intitolazione della piazza davanti al municipio di ... Lo riporta telenord.it

Cerca Video su questo argomento: Montoggio Piazza Senza Nome