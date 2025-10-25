Montoggio dedica una piazza a Matteotti Salis | Fascismo causato dall' indifferenza
Montoggio ha dedicato a Giacomo Matteotti la piazza davanti al Municipio, alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato la sindaca della città metropolitana di Genova Silvia Salis, che ha ricordato il valore della libertà e della giustizia sociale. Chi era Giacomo MatteottiGiacomo Matteotti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altre letture consigliate
MONTOGGIO MANGA 2025 Sabato 18 ottobre – dalle ore 10.00 Centro Culturale Peppo Dachà – Montoggio (GE) Torna per la seconda edizione l’appuntamento dedicato al fantastico mondo dei Manga, un fenomeno in continua crescita che conquist - facebook.com Vai su Facebook
Montoggio, la piazza senza nome diventa piazza Matteotti - A Sant’Olcese il ponte di Arvigo intitolato alla staffetta partigiana, Stefanina Moro: “Un legame con la memoria” ... Segnala ilsecoloxix.it
Doppia inaugurazione, piazza Matteotti a Montoggio e ponte Stefanina Moro a Sant'Olcese - Sabato mattina di doppia inaugurazione nell'entroterra di Genova: dapprima l'intitolazione della piazza davanti al municipio di ... Riporta telenord.it
Montoggio, Salis intitola la piazza del Municipio a Matteotti. E su Amt: "Dobbiamo salvare l'azienda" - La sindaco metropolitana, Silvia Salis, in Vallescrivia inaugura ... Lo riporta telenord.it