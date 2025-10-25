Montodine marito violento allontanato da casa | braccialetto elettronico e divieto di avvicinarsi a moglie e figli

Montodine (Cremona), 25 ottobre 2025 – Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento a moglie e figli. È questo il provvedimento scattato per un marito e padre violento. Dopo anni di angherie, subite specialmente dalla moglie sotto gli occhi dei figli, venerdì pomeriggio i carabinieri della Stazione di Montodine hanno sottoposto l’uomo, con precedenti di polizia a carico, alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Tribunale di Cremona per tutelare la moglie convivente e i figli. La misura cautelare è stata emessa viste le indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di Montodine che alcuni giorni fa, a seguito dell’ultima violenza, avevano raccolto la denuncia della donna, ormai esasperata, spaventata e non più disposta a sopportare le minacce e le violenze dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

