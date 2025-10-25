Montefredane serie di scosse sismiche nella notte Aquino | Situazione sotto controllo
Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2025, una serie di scosse sismiche ha interessato la provincia di Avellino, con epicentro nel comune di Montefredane.Il primo evento, di magnitudo 2.1, è stato registrato alle 1:19, a una profondità di circa 17 chilometri. La seconda scossa, di magnitudo 1.5. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
