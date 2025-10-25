Monteforte Irpino una nuova sfida | Fabio Siricio guida la lista E’ Ora alle amministrative

MONTEFORTE IRPINO – C’è anche la seconda lista in campo alle amministrative del 23 e 24 novembre a Monteforte Irpino. Il commercialista Fabio Siricio si candida a guidare il Comune dell’hinterland con una squadra in cui ci sono anche giovanissimi alla prima esperienza.Per Monteforte c’è dunque. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

