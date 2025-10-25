Monteforte Irpino ufficiale la lista Noi per Monteforte a sostegno di Giulia Valentino

Avellinotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si va delineando il quadro politico in vista delle imminenti elezioni amministrative a Monteforte Irpino. Scende ufficialmente in campo la lista a sostegno della candidata sindaca Giulia Valentino con “Noi per Monteforte”, pronta a presentare una squadra eterogenea che unisce figure già note alla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

