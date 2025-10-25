Monteforte Irpino la squadra che sostiene la candidata sindaco Giulia Valentino

Si definisce il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative a Monteforte Irpino. A scendere in campo è la lista che supporterà la candidata sindaco Giulia Valentino con la lista "Noi per Monteforte", pronta a presentare un gruppo eterogeneo formato da volti noti della comunità e nuove energie della società civile. La squadra che affiancherà Valentino nella corsa alla fascia tricolore è composta da: Antonio Nazzaro, Gianvito Della Bella, Angelo Damiano, Salvatore D'Amore, Mario Montuori, Guido Vinciguerra, Mirko Marano, Gepi Martone, Matteo Ercolino, Carmine Marinelli, Natascia Cilio, Enza Montuori, Giusy Carraturo, Donatella Buglione, Sara De Vito, Annarita De Micco.

