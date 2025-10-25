Montecarlo Chocolate Un week end all’insegna dei mille sapori del cacao

Lanazione.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ una delle manifestazioni più longeve e di successo in Toscana, nel suo genere. La festa del cioccolato di Montecarlo appassiona migliaia di visitatori e di appassionati. L’edizione numero 21 di "Montecarlo Chocolate", si apre oggi, sabato 25 e prosegue domani, domenica 26 ottobre. Un grande happening dedicato al cacao. L’iniziativa è a cura della Pro Loco. Dalle 15 alle 20 di entrambi i giorni, il centro storico di Montecarlo si trasformerà in un paradiso di dolcezze create dai maestri del cioccolato di tutta la Toscana. Diverse le opportunità: agli stand della mostra mercato si potranno esplorare ampie varietà di creazioni al cioccolato, realizzate da talentuosi produttori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

montecarlo chocolate un week end all8217insegna dei mille sapori del cacao

© Lanazione.it - Montecarlo Chocolate. Un week end all’insegna dei mille sapori del cacao

Altri contenuti sullo stesso argomento

montecarlo chocolate week endMontecarlo Chocolate. Un week end all’insegna dei mille sapori del cacao - Oggi e domani pomeriggio il centro storico si trasforma in un paradiso di dolcezze create dai maestri del cioccolato di tutta la Toscana. lanazione.it scrive

montecarlo chocolate week end’Montecarlo Chocolate’. Gusto, dolcezza e... tanta creatività - di Massimo Stefanini È una delle manifestazioni più longeve e di successo in Toscana, nel suo genere. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Montecarlo Chocolate Week End