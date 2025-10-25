Montecarlo Chocolate Un week end all’insegna dei mille sapori del cacao
E’ una delle manifestazioni più longeve e di successo in Toscana, nel suo genere. La festa del cioccolato di Montecarlo appassiona migliaia di visitatori e di appassionati. L’edizione numero 21 di "Montecarlo Chocolate", si apre oggi, sabato 25 e prosegue domani, domenica 26 ottobre. Un grande happening dedicato al cacao. L’iniziativa è a cura della Pro Loco. Dalle 15 alle 20 di entrambi i giorni, il centro storico di Montecarlo si trasformerà in un paradiso di dolcezze create dai maestri del cioccolato di tutta la Toscana. Diverse le opportunità: agli stand della mostra mercato si potranno esplorare ampie varietà di creazioni al cioccolato, realizzate da talentuosi produttori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
