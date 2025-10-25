Montale Rangone Modena non c' è pace per le campane della chiesa

Non c'è pace per le campane della chiesa di Montale Rangone, nel Modenese. Qualche settimana fa, per la seconda volta consecutiva, il parroco - don Andrea - aveva accolto le lamentele di un residente che aveva chiesto lo stop ai rintocchi ogni mezz'ora. Una decisione che ha fatto infuriare i cittadini.

Montale Rangone (Modena), non c'è pace per le campane della chiesa - Qualche settimana fa, per la seconda volta consecutiva, il parroco aveva accolto le lamentele di un residente che aveva chiesto lo stop ai rintocchi ogni mezz'ora.

Ciclabile da Colombaro a Montale. Inaugurazione con biciclettata - Oggi alle 16,45, inaugurazione con biciclettata per la nuova pista ciclabile che collega Colombaro a Montale Rangone, lungo via Nuova Estense. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Girasoli per il maestro Pavarotti al cimitero di Montale - Sono due ceste di girasoli, il fiore preferito dal tenore, l’omaggio floreale che il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, e il sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi, hanno deposto sulla ... Secondo ilrestodelcarlino.it