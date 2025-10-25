Montale Rangone Modena non c' è pace per le campane della chiesa

Non c'è pace per le campane della chiesa di Montale Rangone, nel Modenese. Qualche settimana fa, per la seconda volta consecutiva, il parroco - don Andrea - aveva accolto le lamentele di un residente che aveva chiesto lo stop ai rintocchi ogni mezz'ora. Una decisione che ha fatto infuriare i cittadini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Montale Rangone (Modena), non c'è pace per le campane della chiesa

