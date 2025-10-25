Monselice auto contro albero all’alba | ragazza ferita gravemente

Paura allalba a Monselice per un violento incidente stradale avvenuto intorno alle 6 di sabato 25 ottobre in via Marconi. Una Citroën C3, condotta da un 28enne di Este, è uscita di strada finendo la sua corsa contro un albero lungo il margine della carreggiata. A bordo con lui c’era una ragazza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

