monica bellucci ad arezzo per assistere la madre operata al centro chirurgico toscano

Arezzo, 25 ottobre 2025 – Monica Bellucci è rimasta per alcuni giorni ad Arezzo per assistere la madre Brunella Briganti, sottoposta ad un intervento alla spalla presso il Centro chirurgico Toscano. La presenza dell'attrice è stata tenuta riservata per evitare che qualcuno potesse disturbare il momento di intimità familiare. L'operazione, eseguita dal professore Claudio Citti, amico di lunga data dell'attrice, entrambi originari di Città di Castello (Perugia), è perfettamente riuscita: alla madre di Monica Bellucci è stata impiantata una protesi alla spalla, e si è ripresa bene. Terminata la degenza della madre, l'attrice è poi rientrata a Parigi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

