Monete e banconote rovinate come si possono sostituire e quanto costa farlo

Macchiate, strappate o ridotte in mille pezzi: con il tempo anche le banconote finiscono per cedere all’usura. E quando non si riesce più a leggerle o utilizzarle, non tutto è perduto. La Banca d’Italia permette infatti di chiederne la sostituzione, purché si rispettino alcune semplici regole. Le banconote, più delle monete, sono quelle che si rovinano più facilmente. Per questo l’istituto centrale provvede periodicamente a raccogliere i pezzi logori e a sostituirli con altri nuovi. Il cambio può essere richiesto anche in caso di danni evidenti, come strappi, macchie o bruciature. In caso di mutilazione, la regola è precisa: se manca meno della metà del foglio, il cambio è immediato; se ne manca di più, bisogna provare che il danno non sia stato causato di proposito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it