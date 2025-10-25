Mondo agroforestale domenica 26 ottobre ultima giornata del salone di Piacenza Expo

Ilpiacenza.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le prime due giornate di apertura si conclude domenica 26 ottobre Forestalia, il salone di Piacenza Expo dedicato agli operatori agroforestali, arricchito quest’anno da tre nuovi eventi collaterali dedicati al bosco e alla natura: “Il mercato del miele”, “Bosco in tavo-la” e “Tecnovitis”. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

