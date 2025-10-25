Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi | orari 25 ottobre tv streaming italiani in gara ordine di rotazione
Oggi sabato 25 ottobre va in scena la settima e ultima giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedana di Jakarta (Indonesia) la rassegna iridata si conclude con la disputa delle finalità di specialità e l’assegnazione di cinque titoli: trave e corpo libero per le donne; volteggio, parallele pari e sbarra per gli uomini. Chi riuscirà a trionfare e chi conquisterà le ambite medaglie nella chiusura di questa appassionante rassegna iridata in terra asiatica? L’Italia potrà fare affidamento su tre carte di lusso: Carlo Macchini può seriamente puntare in alto alla sbarra, dopo che quattro anni fa chiuse al quarto posto vedendosi privato del bronzo per la regola dei pari meriti; Giulia Perotti e Tommaso Brugnami ricopriranno il ruolo di outsider tra corpo libero e volteggio, entrambi alla loro prima esperienza iridata e Campioni del Mondo juniores. 🔗 Leggi su Oasport.it
