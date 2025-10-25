Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi | orari 25 ottobre tv streaming italiani in gara ordine di rotazione

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi sabato 25 ottobre va in scena la settima e ultima giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedana di Jakarta (Indonesia) la rassegna iridata si conclude con la disputa delle finalità di specialità e l’assegnazione di cinque titoli: trave e corpo libero per le donne; volteggio, parallele pari e sbarra per gli uomini. Chi riuscirà a trionfare e chi conquisterà le ambite medaglie nella chiusura di questa appassionante rassegna iridata in terra asiatica? L’Italia potrà fare affidamento su tre carte di lusso: Carlo Macchini può seriamente puntare in alto alla sbarra, dopo che quattro anni fa chiuse al quarto posto vedendosi privato del bronzo per la regola dei pari meriti; Giulia Perotti e Tommaso Brugnami ricopriranno il ruolo di outsider tra corpo libero e volteggio, entrambi alla loro prima esperienza iridata e Campioni del Mondo juniores. 🔗 Leggi su Oasport.it

mondiali ginnastica artistica 2025 oggi orari 25 ottobre tv streaming italiani in gara ordine di rotazione

© Oasport.it - Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 25 ottobre, tv, streaming, italiani in gara, ordine di rotazione

Altre letture consigliate

mondiali ginnastica artistica 2025LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Nemour e Melnikova vincono le prime specialità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata. Scrive oasport.it

mondiali ginnastica artistica 2025Asia D’Amato vola in finale all around, finale attrezzi per Perotti, Brugnami e Macchini ai Mondiali 2025 · Ginnastica artistica - Ai Campionati del mondo 2025 in corso a Giacarta l’Italia piazza due ginnaste e due ginnasti nelle finali alla round femminile e attrezzi. olympics.com scrive

mondiali ginnastica artistica 2025La ginnasta russa che gareggia come atleta neutrale, ma forse non lo è - Angelina Melnikova ha vinto l'oro nella più importante gara dei Mondiali, pochi mesi dopo essersi candidata alle elezioni con il partito di Putin ... Segnala ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Ginnastica Artistica 2025