Mondiali di Giacarta Perotti ottava al corpo libero Macchini sesto alla sbarra oro a Malone
La 16enne chiude la sua prima finale mondiale tra le migliori otto. Il fermano delle Fiamme Oro si piazza sesto in una gara di altissimo livello vinta dallo statunitense davanti a Hashimoto e Fraser. Le ultime finali dei Mondiali di ginnastica artistica a Giacarta hanno visto in pedana due azzurri: Giulia Perotti al corpo libero e Carlo Macchini alla sbarra. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
News recenti che potrebbero piacerti
Asia D’Amato incanta a Giacarta: quinta ai Mondiali e un ritorno da applausi - X Vai su X
Il Cio ha annunciato ieri che raccomanderà di non svolgere alcun evento sportivo internazionale in Indonesia, dopo che il paese ha negato i visti agli atleti israeliani ai campionati mondiali di ginnastica a Giacarta Il Cio ha sospeso anche ogni dialogo con l - facebook.com Vai su Facebook
Medagliere Mondiali ginnastica artistica 2025: Cina in trionfo, l’Italia chiude senza podi - A Jakarta (Indonesia) si sono conclusi i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Riporta oasport.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia aspetta Perotti e Macchini, Brugnami beffato - 30 Ci risentiamo tra un quarto d'ora circa in vista della riprese delle finali di specialità. Si legge su oasport.it
Giulia Perotti è in finale ai mondiali di ginnastica - Giulia Perotti, sedicenne vercellese, al debutto in un Mondiale di ginnastica, si è qualificata con il settimo posto in graduatoria nel corpo libero con il punteggio di 13. Come scrive rainews.it