Mondiali di Giacarta Perotti ottava al corpo libero Macchini sesto alla sbarra oro a Malone

Sportface.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 16enne chiude la sua prima finale mondiale tra le migliori otto. Il fermano delle Fiamme Oro si piazza sesto in una gara di altissimo livello vinta dallo statunitense davanti a Hashimoto e Fraser. Le ultime finali dei Mondiali di ginnastica artistica a Giacarta hanno visto in pedana due azzurri: Giulia Perotti al corpo libero e Carlo Macchini alla sbarra. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

mondiali giacarta perotti ottavaMedagliere Mondiali ginnastica artistica 2025: Cina in trionfo, l’Italia chiude senza podi - A Jakarta (Indonesia) si sono conclusi i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Riporta oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia aspetta Perotti e Macchini, Brugnami beffato - 30 Ci risentiamo tra un quarto d'ora circa in vista della riprese delle finali di specialità. Si legge su oasport.it

mondiali giacarta perotti ottavaGiulia Perotti è in finale ai mondiali di ginnastica - Giulia Perotti, sedicenne vercellese, al debutto in un Mondiale di ginnastica, si è qualificata con il settimo posto in graduatoria nel corpo libero con il punteggio di 13. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Giacarta Perotti Ottava