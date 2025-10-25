Mondiali di ciclismo su pista Italia d’oro nell’inseguimento a squadre femminile
A Santiago del Cile le azzurre battono la Germania in finale e tornano sul tetto del mondo dopo tre anni. Per Fidanza, Alzini, Consonni, Venturelli e Guazzini è il secondo titolo iridato in carriera. Impresa delle azzurre ai Mondiali di ciclismo su pista di Santiago del Cile: l’Italia conquista l’oro nell’inseguimento a squadre femminile, riportando il titolo iridato a tre anni dal trionfo del 2022. Martina Fidanza, Martina Alzini, Chiara Consonni, Federica Venturelli e Vittoria Guazzini hanno firmato un successo emozionante, arrivato al termine di una finale combattuta contro la Germania. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ciclismo, Mondiali pista, Italia d’oro nell’inseguimento donne - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di Ciclismo su Pista 2025, 19 Azzurri convocati: obiettivo podio https://ilfaroonline.it/2025/10/16/mondiali-di-ciclismo-su-pista-2025-19-azzurri-convocati-obiettivo-podio/620827/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Mondiali ciclismo su pista, oro per l'Italia nell'inseguimento a squadre femminile - Arriva la prima gioia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista, in corso al Velódromo Peñalolén di Santiago del Cile. corrieredellosport.it scrive
Fenomenale Italia, medaglia d’oro ai Mondiali di ciclismo col quartetto azzurro femminile - L’hanno conquistata 4 splendide ragazze: Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini e Federica Venturelli che ... Si legge su fanpage.it
Mondiali su pista, Italia d'oro nell'inseguimento femminile: rimontata la Germania e Villa punta le Olimpiadi - L'impresa a Santiago di Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini, Federica Venturelli e Chiara Consonni: gruppo giovane e destinato a vincere ancora. Secondo sport.virgilio.it