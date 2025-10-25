Mondiali di ciclismo su pista Italia d’oro nell’inseguimento a squadre femminile

A Santiago del Cile le azzurre battono la Germania in finale e tornano sul tetto del mondo dopo tre anni. Per Fidanza, Alzini, Consonni, Venturelli e Guazzini è il secondo titolo iridato in carriera. Impresa delle azzurre ai Mondiali di ciclismo su pista di Santiago del Cile: l’Italia conquista l’oro nell’inseguimento a squadre femminile, riportando il titolo iridato a tre anni dal trionfo del 2022. Martina Fidanza, Martina Alzini, Chiara Consonni, Federica Venturelli e Vittoria Guazzini hanno firmato un successo emozionante, arrivato al termine di una finale combattuta contro la Germania. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it