Mondiali ciclismo su pista super Wiebes è oro nella omnium femminile Guazzini chiude quattordicesima

È il momento della verità. Le prime due prove hanno disegnato una classifica abbastanza definita, c’è però tutto il tempo per provare a modificarla. Ai Mondiali di ciclismo su pista di Santiago del Cile la gara dell’omnium femminile entra nel vivo con le ultime due prove: corsa ad eliminazione e corsa a punti. Una Wiebes in versione super vince tre prove su quattro e si laurea campionessa del mondo. Vittoria Guazzini chiude in quattordicesima posizione. La campionessa olandese Lorena Wiebes vince la gara  a punti e chiude al comando con 136 punti davanti alla francese Marion Borras, seconda a quota 127. 🔗 Leggi su Oasport.it

