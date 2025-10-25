Sabato 25 ottobre i Mondiali di ciclismo 2025 su pista vivranno la loro quarta e penultima giornata. La rassegna iridata, disputata quest’anno a Santiago del Cile, si avvia verso la fase conclusiva con un day-4 ricco di eventi e nel quale verranno assegnati quattro nuovi titoli mondiali. L’ Italia, dopo l’oro dell’inseguimento a squadre femminile, spera di essere protagonista anche oggi, con la possibilità di accrescere il numero di meaglie. Si parte nella mattinata cilena (pomeriggio italiano) con le qualificazioni del Chilometro e dell’inseguimento individuale donne. Toccherà quindi allo Sprint maschile, nel quale sarà impegnato Stefano Moro, e alle prove dell’Omnium scratch 10 km e tempo race 10 km. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi: orari 25 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara