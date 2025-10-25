Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi in tv | orari 25 ottobre programma streaming italiani in gara
Sabato 25 ottobre i Mondiali di ciclismo 2025 su pista vivranno la loro quarta e penultima giornata. La rassegna iridata, disputata quest’anno a Santiago del Cile, si avvia verso la fase conclusiva con un day-4 ricco di eventi e nel quale verranno assegnati quattro nuovi titoli mondiali. L’ Italia, dopo l’oro dell’inseguimento a squadre femminile, spera di essere protagonista anche oggi, con la possibilità di accrescere il numero di meaglie. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA ALLE 16.00 E ALLE 22.30 Si parte nella mattinata cilena (pomeriggio italiano) con le qualificazioni del Chilometro e dell’inseguimento individuale donne. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ciclismo, Mondiali pista, Italia d’oro nell’inseguimento donne - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di Ciclismo su Pista 2025, 19 Azzurri convocati: obiettivo podio https://ilfaroonline.it/2025/10/16/mondiali-di-ciclismo-su-pista-2025-19-azzurri-convocati-obiettivo-podio/620827/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Mondiali ciclismo su pista, oro per l'Italia nell'inseguimento a squadre femminile - Arriva la prima gioia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista, in corso al Velódromo Peñalolén di Santiago del Cile. Riporta corrieredellosport.it
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: CAPOLAVORO AZZURRO! Quartetto femminile sul tetto del mondo! - 13: Per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani alle 16. Da oasport.it
Mondiali ciclismo su pista: oro per le azzurre nell'inseguimento a squadre - Ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Santiago del Cile arriva la prima medaglia azzurra. sport.sky.it scrive