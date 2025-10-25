Mondali ciclismo su pista Tarling trionfa nella corsa a punti Lavreysen conferma la sua leggenda
La sessione serale della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista non regala medaglie all’Italia che avrà ancora due giorni di gare per provare ad arricchire il medagliere che per ora può fregiarsi dell’oro vinto dal quartetto dell’inseguimento femminile a squadre. In una sessione di gare che regala risultati importanti e grandi emozioni spiccano le prove del britannico Joshua Tarling e del fuoriclasse olandese Harrie Lavreysen. Nella finale della corsa a punti maschile domina la scena Joshua Tarling. Il britannico chiude la sua prova con 56 punti, bottino costruito, in buona parte, su un giro guadagnato e tre sprint vincenti. 🔗 Leggi su Oasport.it
