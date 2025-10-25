Molto rumore per nulla | due bancomat fatti esplodere ma i colpi falliscono

Firenze, 25 ottobre 2025 – Boato nella notte tra il 24 e il 25 ottobre in provincia di Firenze dove sono stati fatti saltare due bancomat. I ladri non sono però riusciti a portare via il denaro. Il primo colpo è stato tentato intorno alle 4:30 ai danni di uno sportello automatico del Monte Paschi Siena a San Godenzo: sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontassieve. Il secondo, un'ora più tardi, al bancomat del Banco Fiorentino Mugello Impruneta e Signa a Barberino del Mugello. I malviventi anche in questo caso sono fuggiti senza bottino. Non è escluso che si tratti della stessa organizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

