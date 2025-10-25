La proposta di legge di bilancio quest’anno sembra far litigare più del solito, e in maniera esagerata, i partiti della coalizione di destra. Ognuno vuole accontentare la sua piccola o grande corporazione elettorale (quale sia poi è difficile da capire), ma questa volta la rissa è più rumorosa. Lasciando perdere questa prospettiva interna, tipicamente politico-clientelare, quali sono le caratteristiche strutturali della penultima finanziaria di Meloni? È utile all’economia e alla società oppure no? Mi pare che si possano individuare due caratteristiche di fondo. La prima è che si tratta di una proposta di bilancio molto magra, o se vogliamo usare un termine più positivo, snella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Molto magra la proposta di legge di bilancio 2026: il peso dell’austerity Ue è completo