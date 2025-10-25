Molina Juve | l’argentino è in pole per gennaio ma ci sono due ostacoli che devono essere superati Le ultimissime sull’esterno
Molina Juve, confermato l’interesse per l’argentino: considerato il nome più accessibile, ma l’affare dipende dalle priorità e dal nodo extracomunitario. Un nome che non è mai uscito dai radar, un obiettivo concreto che in estate è solo sfumato e che, in vista di gennaio, torna prepotentemente di moda. Il calciomercato Juve programma il futuro e, per il ruolo di esterno destro, torna a pensare con insistenza a Nahuel Molina. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW, i bianconeri sono pronti a tornare alla carica, ma l’operazione, pur considerata la più probabile, è legata a doppio filo alle altre urgenze del club e a un nodo burocratico non indifferente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
