Molina Juve | l’argentino è in pole per gennaio ma ci sono due ostacoli che devono essere superati Le ultimissime sull’esterno

Juventusnews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molina Juve, confermato l'interesse per l'argentino: considerato il nome più accessibile, ma l'affare dipende dalle priorità e dal nodo extracomunitario. Un nome che non è mai uscito dai radar, un obiettivo concreto che in estate è solo sfumato e che, in vista di gennaio, torna prepotentemente di moda. Il calciomercato Juve  programma il futuro e, per il ruolo di esterno destro, torna a pensare con insistenza a  Nahuel Molina. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato  Niccolò Ceccarini  su  TMW, i bianconeri sono pronti a tornare alla carica, ma l'operazione, pur considerata la più probabile, è legata a doppio filo alle altre urgenze del club e a un nodo burocratico non indifferente.

© Juventusnews24.com - Molina Juve: l’argentino è in pole per gennaio, ma ci sono due ostacoli che devono essere superati. Le ultimissime sull’esterno

