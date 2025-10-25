Moda da brivido monito del prete | Nelle scuole ’lezioni’ di Halloween A dettare legge è il commercio

"E’ triste ma ormai tutte le nostre feste religiose e non solo religiose, come Halloween, sono diventate un motore per il commercio. E così vediamo che quella festa che dovrebbe essere celebrata il 31 viene anticipata anche al 15 ottobre, come è avvenuto a Ferrara con alcuni eventi. Che il Natale, un momento cardine per la nostra religione e un segno d’identità, rimbalza sulle nostre tv, negli spot pubblicitari un mese prima. Il motore di tutto è diventato il denaro, vendere, trasformare i valori in merci sugli scaffali di un negozio", don Vittorio Serafini è il direttore dell’ufficio Irc (insegnamento della religione cattolica) dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

