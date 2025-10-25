Moby Dick entra nel vivo Grandi ospiti in arrivo

TERRANUOVA Entra nel vivo l’edizione 2025 del Moby Dick Festival con una carrellata di grandi ospiti. Oggi pomeriggio si chiude con Oscar Farinetti, domani sarà invece la volta di Pupi Avati. Filo conduttore il tema dell’empatia, il gesto semplice ma rivoluzionario di spostare lo sguardo fuori da sé. Si inizia alle 10 con il laboratorio di lettura Moby Dick Children in biblioteca. L’auditorium ospiterà due incontri dedicati alla comunità sikh. Francesca Scarselli, antropologa dell’Università degli Studi di Siena ed autrice di "Sangat Sabha. Percorsi e storie della diaspora sikh nel Valdarno Superiore" converserà con Lorenzo Tanzini, presidente dell’Accademia valdarnese del Poggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

