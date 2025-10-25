Mo | Mieli Fdi ' serve condanna unanime per minacce a Sfaradi'
Roma, 25 ott. (Adnkronos) - “Solidarietà al giornalista Michael Sfaradi e alla redazione de 'Il Tempo' per le gravi minacce subite oggi. Mi auguro in una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche”. Così in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia Ester Mieli. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mo: Mieli (Fdi), 'serve condanna unanime per minacce a Sfaradi' - “Solidarietà al giornalista Michael Sfaradi e alla redazione de 'Il Tempo' per le gravi minacce subite oggi. Secondo iltempo.it
Mo: Kelany-Filini (Fdi), 'foglio di via per Hannoun decisione buon senso' - "Dopo le numerose interrogazioni parlamentari di Fratelli d’Italia che hanno denunciato i pericolosi collegamenti tra Mohammed Hannoun e Hamas, oltre alle sue gravissime af ... Segnala msn.com
Cara Mieli, serve chiarezza, condannando i giovani di FdI - Chissà se una volta finiti gli incontri con i vertici europei Giorgia Meloni troverà il tempo di condannare i ... Da ilfoglio.it