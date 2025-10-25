Mo | Kelany-Filini Fdi ' foglio di via per Hannoun decisione buon senso'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Dopo le numerose interrogazioni parlamentari di Fratelli d'Italia che hanno denunciato i pericolosi collegamenti tra Mohammed Hannoun e Hamas, oltre alle sue gravissime affermazioni di incitamento alla violenza, all'antisemitismo e al terrorismo, a Mohammed Hannoun è stato consegnato un foglio di via dall'Italia. Si tratta di una decisione di buon senso, anche considerando il clima di odio e antisemitismo fomentato dal movimento Pro-Pal". Lo affermano i deputati di Fratelli d'Italia Sara Kelany e Francesco Filini. "Prima la candidata di Avs in Campania, Souzan Fatayer, con il post, poi cancellato, in cui rivolta all'ex ambasciatore israeliano in Italia scriveva di rimpiangere 'l'incompleta missione di Hitler'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

