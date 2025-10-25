MLB World Series 2025 | Toronto Blue Jays avanti sui Los Angeles Dodgers Barger fa la storia
Si aprono nel segno dei Toronto Blue Jays le World Series 2025. La franchigia canadese vince gara-1 con il punteggio di 11-4 nei confronti dei Los Angeles Dodgers in una sfida che ha vinto come lanciatori partenti Trey Yesavage da una parte e Blake Snell dall’altra. Al Rogers Centre sono oltre 44.000 le persone che assistono al successo degli uomini che provano a ripetere i fasti del 1992 e del 1993. L’inizio è tutto a favore dei Dodgers, con Enrique Hernandez che, con corridori in seconda e prima base, colpisce al centro facendo arrivare al punto dell’1-0 Teoscar Hernandez. Ed è il secondo inning. 🔗 Leggi su Oasport.it
