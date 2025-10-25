Mistero in cella frigo Andrea non si è ucciso da solo

Lidentita.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non bastano i verbali, non bastano i primi accertamenti dei carabinieri per archiviare la morte di Andrea Costantini, 38 anni, come un gesto estremo. Trovato la sera del 15 settembre nella cella frigorifera del discount di via Corsica dove lavorava, con un coltello accanto e il corpo ormai rigido per il freddo, la sua storia . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

mistero in cella frigo andrea non si 232 ucciso da solo

© Lidentita.it - Mistero in cella frigo, Andrea non si è ucciso da solo

Argomenti simili trattati di recente

mistero cella frigo andreaAndrea Costantini, 38enne trovato morto nella cella frigo del supermercato. I genitori contro la compagna: «È stata lei, voleva lasciarla» - Lo hanno messo nero su bianco (con tanto di foto allegate) i genitori di Andrea Costantini, il ... Segnala ilmessaggero.it

mistero cella frigo andreaMorto nella cella frigo, la compagna: «Contro di me falsità» - IL CASO PENNE «Sono estremamente fragile, contro di me solo false accuse». ilmessaggero.it scrive

mistero cella frigo andreaAndrea Costantini trovato morto nella cella frigo del supermercato, i genitori: "Non è suicidio, indagate sulla compagna" - La famiglia del 38enne chiede di effettuare l'autopsia e una perizia grafologica sul biglietto che attesterebbe il gesto volontario ... Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Mistero Cella Frigo Andrea