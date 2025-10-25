Mistero in cella frigo Andrea non si è ucciso da solo
Non bastano i verbali, non bastano i primi accertamenti dei carabinieri per archiviare la morte di Andrea Costantini, 38 anni, come un gesto estremo. Trovato la sera del 15 settembre nella cella frigorifera del discount di via Corsica dove lavorava, con un coltello accanto e il corpo ormai rigido per il freddo, la sua storia . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
