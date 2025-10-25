Misteri irrisolti | Chi ha preso i gioielli del Louvre? Tre indizi semiseri sul furto del secolo
A una settimana dal furto del secolo, non cala la febbre sui ladri del Louvre. Con 100 investigatori al lavoro a Parigi anche noi vogliamo dire la nostra sulla grande rapina. Semiseria (ma neanche tanto). Ecco le nostre 3 ipotesi su come può essere andata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo anni di attesa e misteri irrisolti, il nuovo film di Spider-Man riprende un filo narrativo dimenticato dal 2017 - facebook.com Vai su Facebook
Il furto della Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi di #Caravaggio avvenne tra il 17 e il 18 ottobre 1969 a Palermo. Il dipinto non è mai stato ritrovato: scopriamo uno dei misteri irrisolti più dolorosi del patrimonio artistico italiano stasera alle 21.15. - X Vai su X